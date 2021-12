Fernando Couto reage ao FC Porto-Lazio: «Tanta história, grandes recordações»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando Couto (@fernandocouto_official)

FC Porto e Lazio vão voltar a medir forças a nível europeu, praticamente 19 anos depois da histórica meia-final da Taça UEFA que colocou os dragões no jogo decisivo.Na altura, a formação portuguesa, comandada por José Mourinho, venceu a 1.ª mão em casa, por 4-1, tendo resolvido o apuramento para a partida do título com um empate a zero em Roma.Um duplo confronto no qual marcou presença Fernando Couto, defesa-central que tinha passado pelo FC Porto, mas que, nessa fase, representava a Lazio.Com uma forte ligação aos dois emblemas, o antigo internacional português foi um dos primeiros a reagir ao sorteio, através de uma publicação nas redes sociais."Tanta história, grandes recordações", escreveu, com uma fotografia na qual surge em frente ao troféu e a segurar dois quadros, um com a camisola do FC Porto e outra com a camisola da Lazio.