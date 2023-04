Feyenoord proibido de vender bilhetes a adeptos da Roma

A UEFA proibiu esta terça-feira ao Feyenoord a venda de bilhetes a adeptos da Roma, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, após as autoridades italianas terem proibido apoiantes dos holandeses no segundo jogo.

"Após consultar todas as partes interessadas, a UEFA exigiu que não fossem vendidos bilhetes a adeptos visitantes em Roterdão. Esta decisão foi tomada com base nos Regulamentos de Segurança e Proteção da UEFA, após uma avaliação de risco minuciosa, e na exigência das autoridades italianas de não permitirem adeptos visitantes no estádio Olímpico de Roma", pode ler-se na declaração da UEFA publicada no seu 'site'.

Na sequência desta tomada de posição da UEFA, o Feyennord anunciou que os adeptos visitantes não vão poder assistir aos dois jogos entre a equipa holandesa e a Roma, de José Mourinho, devido aos incidentes verificados em 2015 e 2022. "Nos próximos jogos europeus contra a Roma, nenhum adepto visitante é bem-vindo em Roterdão, 13 de abril, e em Roma, a 20 de abril. Na sequência da decisão das autoridades italianas de banir os adeptos do Feyenoord da segunda mão em Roma, a UEFA ordenou ao Feyenoord que não vendesse bilhetes aos adeptos da Roma para a primeira mão", fez saber o clube holandês em comunicado.

A Câmara Municipal da capital italiana tinha decidido proibir a venda de adeptos a adeptos residentes em Roterdão para o jogo da segunda mão, no Olímpico de Roma, por considerá-lo de alto risco devido à rivalidade entre os adeptos e em função dos precedentes que existem entre os dois clubes.

Em fevereiro de 2015, durante uma partida da Liga Europa, em Roma, centenas de adeptos do Feyenoord invadiram a famosa 'Escadaria Espanhola', e danificaram a sua fonte principal, apelidada de 'La Barcaccia', provocando distúrbios que causaram 16 feridos entre as forças policiais e que levaram à detenção de 23 adeptos neerlandeses.

A partida da segunda mão também não foi pacífica, tendo sido interrompida duas vezes devido a lançamento de projéteis.

Entretanto, os dois clubes reencontraram-se na final da Liga Conferência Europa, em maio de 2022, que foi vencida pela Roma, por 1-0, e registaram-se também novos incidentes, na véspera da partida, disputada em Tirana, capital da Albânia. De acordo com as autoridades albanesas, cerca de 20 polícias ficaram feridos ao tentarem evitar que os impedir que adeptos dos dois clubes entrassem em confronto físico.

Alguns grupos de ultras, principalmente os temidos 'SCF Hooligans', aglomeram algumas centenas de adeptos habituados a atos de vandalismo e brigas, muitos deles banidos dos estádios na Holanda e que aproveitam os jogos no estrangeiro, para as taças europeias, para provocar distúrbios.