Filho de Maradona e o Barcelona-Nápoles: «Será o jogo perfeito de homenagem ao meu velho»

Joga-se esta quinta-feira (17H45) o Barcelona-Nápoles da Liga Europa, um encontro que certamente colocaria Diego Maradona com os nervos à flor da pele. Isto porque o antigo astro argentino representou, ao longo da carreira, os dois clubes, e a 'Marca' falou com 'Diego Jr.', filho do ex-jogador, que garantiu que este será o "jogo perfeito de homenagem" para o seu "velho"."São duas equipas que tentam jogar, será um lindo tributo ao futebol. O Nápoles está a jogar bem, é das poucas equipas italianas que o faz. Organizam bem o jogo e querem ser protagonistas", disse Diego Sinagra, antes de abordar o momento dos culés."O Barça é o Barça, mas hoje em dia, com os dois a 100 por cento, acredito que o Nápoles ganhe. Pela primeira vez damos o Nápoles como favorito. Antigamente, em Itália, isso nunca acontecia. Vejo o jogo como um 50-50, mas antigamente era um 30-70 para o Barcelona. Este já não é o Barcelona invencível de Messi".O filho do antigo craque argentino deixou ainda elogios à ideia que Xavi está a tentar implementar na formação espanhola. "Acho que é algo que vai demorar, mas compraram bons jogadores e têm as armas certas. Com Ferrán, Aubameyang e Adama estão mais arrojados. Acredito que será um belo treinador. Sabe o que quer, tem as ideias claras e o ADN do Barça no seu estilo".Questionado acerca da percentagem de 'carinho' que o pai nutria pelas duas equipas, Diego não tem dúvidas. "São duas equipas que significaram muito para o meu 'velho', mas obviamente gostava mais do Nápoles. Mas nós também estamos orgulhosos que tenha jogado numa equipa como o Barça. Eu diria que seria 95-5 a favor do Nápoles", rematou.