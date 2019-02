Funes Mori: «Sabemos que o Sporting joga muito bem, mas temos de ganhar em nossa casa»

O defesa do Villarreal Ramiro Funes Mori diz esperar um "jogo difícil como em Lisboa", destacando a qualidade dos jogadores do Sporting. No entanto, o argentino, de 27 anos, sublinha a "nova dinâmica" da formação espanhola nos últimos jogos: "com sacrifício e trabalho estamos a fazer bem as coisas", salientou esta quarta-feira a antevisão do jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.Nos últimos jogos conseguimos coisas muito boas. A eliminatória não está fechada, há 90 minutos de jogo. Vamos tentar repetir os últimos jogos, ou seja, ter bola, ser eficazes e sólidos defensivamente.Temos de pensar jogo a jogo. A Liga Europa é importante e temos de seguir por este caminho. A vitória em Lisboa deu-nos muita moral e a verdade é que depois de Sevilha estamos num momento muito positivo. Agora temos de lutar o máximo.Aprende-se todos os dias algo novo. Já sabia como jogar com uma linha de três defesas. Está a resultar e senti-me cómodo na posição de cobertura. O trabalho de equipa é o mais importante. Posso melhorar sempre a minha prestação.A chave é fazer o que temos vindo a fazer. Tentar ter a bola e ser eficazes. Sabemos que temos de sofrer um pouco, é normal, o rival também joga. Temos de pensar em nós e fazer as coisas bem.Um jogo difícil como em Lisboa. O Sporting tem bons jogadores, com muita qualidade. Aqui em casa temos de ser fortes. Os últimos jogos foram positivos e estamos numa nova dinâmica de vitória. Com sacrifício e trabalho estamos a fazer bem as coisas.Seguramente. Como ó óbvio vamos tentar que não marquem golos. Temos apresentado uma solidez defensiva importante. Se fizeram um golo teremos de continuar da mesma maneira. Sabemos que é uma equipa importante, que joga muito bem, mas temos de ganhar em nossa casa.As duas equipas têm qualidade. A equipa que passar será a melhor da eliminatória.É um jogador de grande porte e tecnicamente forte Sofremos algumas vezes com ele em Lisboa, mas estivemos sólidos defensivamente. O Sporting não é só Bas Dost. Tem muitos jogadores de qualidade, que jogam bem e são fortes nas bolas paradas.