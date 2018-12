Galatasaray deixa boas recordações ao Benfica

O Galatasaray é o adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, o que pode ser um bom presságio para as águias. Isto porque sempre que disputaram eliminatórias com equipas turcas, os encarnados seguiram em frente. Também é verdade que o Benfica nunca venceu em solo turco mas, no balanço das eliminatórias a dois jogos, foi sempre a equipa portuguesa a levar a melhor.

Assim aconteceu já nesta época, quando o grupo liderado por Rui Vitória afastou o Fenerbahçe, quando ambas as equipas disputavam a 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O Benfica venceu no Estádio da Luz (1-0), tendo depois confirmado a passagem ao playoff de acesso à Champions, em Istambul, com um empate (1-1).

O adversário agora é outro e teve o mesmo destino que as águias na fase de grupos da prova milionária, ficando em terceiro lugar, com respetiva queda para a Liga Europa, num grupo que acabou com o FC Porto na frente.

Luisão cauteloso

O sorteio realizou-se em Nyon, Suíça, e o Benfica foi representado por Luisão, agora responsável pelas relações externas, que antecipou um cenário complicado. "Espero um jogo muito difícil, mas o Benfica acredita sempre na passagem. O Galatasaray veio da Champions e temos de estar preparados. Na Turquia, o ambiente é muito difícil, mas a nossa equipa vai estar à altura", afirmou, em declarações à BTV.