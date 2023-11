Gasperini avisa Sporting: «Queremos o 1.º lugar e vamos utilizar os nossos melhores jogadores»

Na liderança do grupo da Liga Europa - algo que reforçou com o triunfo sobre o Sturm Graz -, Gian Piero Gasperini tem a sua Atalanta à distância de um empate diante do Sporting para se apurar para os oitavos-de-final da Liga Europa e, apesar desse jogo ainda ser dentro de três semanas, aproveitou para deixar desde já um aviso ao clube de Alvalade."Temos esse jogo com o Sporting, que era a equipa apontada na altura do sorteio para acabar em primeiro. Queremos o primeiro lugar e vamos utilizar os nossos melhores jogadores para consegui-lo", garantiu o treinador da equipa de Bérgamo, em declarações à Sky Sport Italia.Sobre o jogo desta noite, Gasperini assumiu as dificuldades para superar os austríacos. "A primeira parte foi muito dura, especialmente no início, altura na qual pressionaram alto e nós falhámos demasiados passes. Fomos também algo lentos. Na segunda parte foi um jogo diferente e fizemos o suficiente para ganhar".