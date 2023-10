Gasperini vê Atalanta mais forte antes do Sporting: «Este jogo reforça a nossa aptidão psicológica»

A poucos dias da visita ao reduto do Sporting, em jogo da Liga Europa, a Atalanta empatou diante da Juventus sem golos , numa partida que para Gian Piero Gasperini serve para reforçar o moral para o que aí vem. Isto apesar de, na sua análise ao jogo, o técnico da equipa de Bérgamo assumir que podia ter ganho."Claro que lamentamos o facto de não levarmos os 3 pontos, pois teria sido um passo importante. Mas olhando no global, jogámos contra uma Juventus forte e estivemos bem. Considerando especialmente a segunda parte, merecíamos a vitória. Mas saímos mais fortes desta exibição, com mais confiança em nós próprios e num plantel no qual podemos confiar. Os que entraram deram sinais fortes, como o Muriel, Pasalic, Bakker, Holm...", disse, ao DAZN.Gasperini mostrou-se também feliz pela disponibilidade do goleador Gianluca Scamacca. "Fomos sólidos, criámos muitas chances de golo e mostrámos versatilidade tática. Temos o Scamacca disponível de novo, pode ser uma arma importante e útil contra equipas que estão mais fechadas na defesa", explicou.A fechar, de olho no Sporting (jogo marcado para as 17.45 de quinta-feira), o técnico fala numa partida que serviu para reforçar até o aspeto psicológico da sua equipa. "Estamos em boa forma e, até agora, não temos sinais de verdadeira fadiga. Temos o jogo de Lisboa e a Lazio a seguir, mas esta performance reforça também a nossa aptidão psicológica. Vai ser um jogo duro diante do Sporting, pois se não estivermos atentos não vamos ter muita bola. Mas é como sempre digo: na Europa ou ganhas ou aprendes, nunca perdes", disse.