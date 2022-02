Gelson Martins: «O Sp. Braga é uma equipa que conheço bem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Monaco, Philippe Clement, admitiu esta sexta-feira não conhecer o Sporting de Braga, ao contrário do médio internacional português Gelson Martins, que ficou feliz com o sorteio da Liga Europa.



"O Sp. Braga é uma equipa que conheço bem, que tive a oportunidade de defrontar várias vezes quando joguei em Portugal", disse o médio do Monaco, em alusão aos jogos que disputou frente aos minhotos quando representava o Sporting.

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa colocou frente a frente Sporting de Braga e Mónaco, com os bracarenses a receberem os monegascos em 10 de março (20 horas) e a visitarem Monte Carlo em 17, em jogo com início às 17h45 (horas de Lisboa).

"É uma equipa que joga bem, habituada a um jogo ofensivo. Está nos quatro primeiros do campeonato. Está ainda habituada a ter bons desempenhos na Europa", alertou Gelson Martins, futebolista que cumpre a quarta época no Mónaco.

O médio, de 26 anos, disse ainda estar feliz com o regresso a Portugal e que perspetiva um "bom" jogo com os arsenalistas.

Da parte do treinador Philippe Clement, o belga reconheceu ter pouca informação sobre a equipa portuguesa, mas que irá nos próximos dias "estudar os pontos fortes e fracos" do conjunto orientado por Carlos Carvalhal. "Em todo o caso, entrámos numa fase em que todas as equipas presentes têm qualidade, não há muitas diferenças a este nível", defendeu o treinador.