Gerard Moreno eleito melhor jogador em 2020/21, Bruno Fernandes em segundo

O avançado espanhol Gerard Moreno, do Villarreal, foi eleito o melhor futebolista da última edição da Liga Europa, batendo o português Bruno Fernandes, do Manchester United, que também estava na corrida pelo prémio.

Moreno, de 29 anos, obteve um total de 289 pontos numa eleição efetuada por treinadores e jornalistas, enquanto Fernandes foi o segundo mais votado, com 160. Na terceira posição ficou o avançado uruguaio Edinson Cavani, também do Manchester United, com 44.

O internacional espanhol sucede ao avançado belga Lukaku, que tinha vencido o galardão em 2019/20, ao serviço do Inter Milão.

Moreno apontou sete golos em 12 jogos e ajudou o Villarreal a conquistar o título da Liga Europa, numa final em que a equipa espanhola venceu o Manchester United no desempate por grandes penalidades (1-1 e 11-10 nos penáltis).

Na última edição da Liga Europa, Bruno Fernandes apontou cinco golos e somou quatro assistências.