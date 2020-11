Gerrard ainda não esqueceu jogo da Luz: «Deixou uma marca nos nossos corações»

Ainda antes de entrar em campo para defrontar o Aberdeen este domingo, numa partida que arrancou ao meio dia, Steven Gerrard abordou em conferência de imprensa aquilo que sucedeu há três semanas no Estádio da Luz, na tal partida que terminou em 3-3 depois de ter estado a vencer por 3-1. Um resultado que, segundo o técnico dos escoceses, ainda não foi esquecido.





"Ainda sentimos alguma frustração pelo que sucedeu em Lisboa. Nunca será fácil superar o que aconteceu de forma rápida. Deixou uma marca nos nossos corações, mas é bom para os jogadores levar isso para o jogo do Ibrox. Queremos dar tudo nesse jogo e dar aos nossos adeptos uma noite para se orgulharem. É esse o nosso objetivo. Mas não temos ilusões: será o jogo mais duro do grupo. Temos imenso respeito pelo Benfica, estão repletos de jogadores de classe mundial e gastaram imenso dinheiro no verão. Por isso, sim, somos os 'underdogs', mas sabemos o que valem estes jogadores. Sabemos do que somos capazes e que performance precisamos para conseguir um resultado positivo", disse o antigo jogador do Liverpool.Lembre-se que o Benfica visita Glasgow na quinta-feira, numa partida que colocará frente a frente as duas equipas que comandam o Grupo D com os mesmos 7 pontos.