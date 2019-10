Gerrard após o empate com o FC Porto: «Merecíamos levar mais pontos deste jogo»

O Glasgow Rangers saiu do Dragão com um ponto na bagagem, mercê do empate a um golo diante do FC Porto , mas para Steven Gerrard a equipa escocesa até merecia a vitória. Ainda assim, o antigo médio do Liverpool assume que gostou bastante do que viu e que o resultado acaba por ser positivo para as contas do apuramento."Saio com muito orgulho dos meus jogadores e penso que merecíamos levar mais pontos deste jogo.Fomos brilhantes na forma com trabalhámos esta semana, para conseguirmos um resultado que é importante. Os jogadores têm todo mérito.Será importante manter esta prestação nos próximos jogos, que sabemos que serão difíceis, e tirar as devidas lições do que se passou.Há jogos em que sentimos como sendo derrotas, mas outros, com este, em que o ponto é importante. Se mantivermos esta prestação no futuro, vamos ter sucesso.Ainda cometemos alguns erros, mas este é um adversário que tem experiência de Champions. Foi das melhores prestações que tivemos nesta competição e, se a repetirmos no próximo jogo com o FC Porto, podemos ter um resultado melhor".