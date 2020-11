Gerrard e a derrota do Benfica: «Todas as equipas têm falhas e vamos tentar explorar»

O treinador do Rangers, Steven Gerrard, elogiou esta quarta-feira o Benfica, adversário na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, mas garantiu que os escoceses "estão confiantes num resultado positivo".

"Começámos bem a época. Estamos desejosos deste jogo, mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade. O Benfica é uma equipa fantástica, tem jogadores muito técnicos e táticos, um treinador com muita experiência, mas estamos com uma boa atitude e confiantes num resultado positivo", expressou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O ex-internacional inglês quer tentar explorar as falhas do Benfica, apesar de desvalorizar a derrota sofrida com o Boavista na segunda-feira, por 3-0, pois considera ser normal, durante a temporada, existirem resultados negativos.

"Vimos o último jogo com o Boavista, mas não é nesse jogo que nos vamos concentrar. Todas as equipas, durante a época, podem ter um jogo menos bom e cometer erros. O Benfica demonstrou ser uma equipa excelente, bem organizada defensivamente e com jogadores talentosos no ataque. Todas as equipas têm falhas e vamos tentar explorar", afirmou.

Sobre os jogadores em evidência nos encarnados, Gerrard não se quis alongar, pois "cada um tem as suas forças", alertando que o Rangers tem "também jogadores perigosos", numa equipa que, em 18 jogos realizados esta temporada, ainda não averbou qualquer derrota, tendo 43 golos marcados e apenas quatro sofridos.

O defesa esquerdo croata Borna Barisic, de 27 anos, também esteve presente na conferência de imprensa e realçou o respeito que os escoceses necessitam de ter da formação portuguesa, que reforçou ser "uma excelente equipa".

"Penso que o respeito é importante. Se não respeitarmos a outra equipa, temos um problema. É preciso respeitar o Benfica, mas com a ideia de querermos ganhar", frisou.

Benfica e Rangers, líderes do grupo D da Liga Europa, com seis pontos, defrontam-se na quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 17h55, com arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.