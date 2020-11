Gerrard espera selar apuramento diante do Benfica

Steven Gerrard, treinador do Rangers, quer selar, quinta-feira, o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa. “Vamos entrar em campo e dar tudo o que temos para passar. Temos de pensar que se o fizermos, também seremos beneficiados ao nível do campeonato”, afirmou o técnico inglês, cuja equipa se encontra em primeiro lugar na liga escocesa, com mais 11 pontos do que o Celtic (menos dois jogos disputados).

Um triunfo no Ibrox, aliado a uma vitória do Standard Liège, apura o Rangers para a próxima fase da competição, mas Gerrard alerta para a dificuldade do desafio. “Vamos jogar contra uma excelente equipa que tem jogadores de alto nível”, frisou o técnico, que ainda não sabe se poderá contar com o médio Zungu, lesionado.