Gerry Seoane e o reencontro com o FC Porto: «As equipas evoluíram de formas diferentes»

O Young Boys pode garantir, já esta quinta-feira, o passaporte para os dezasseis avos-de-final da Liga Europa. Para que tal aconteça, o emblema helvético necessita de vencer o FC Porto, a única equipa contra quem perdeu nesta fase de grupos, num jogo que remonta à jornada inaugural.No entanto, segundo Gerry Seoane, esse foi um jogo diferente, incomparável e que, por essas razões, não está no pensamento do grupo."Este é um jogo que não se pode comparar com o jogo de lá, porque as duas equipas evoluíram de formas diferentes. Nos últimos jogos sofremos muitos golos contra e isso é algo que nos preocupa. Vamos procurar não conceder tantas ocasiões porque nos jogos internacionais os erros pagam-se mais caros do que no campeonato. Não sei se estamos melhores ou piores que antes mas também não me preocupa muito", referiu o técnico, que assumiu também não estar "preocupado com as contas".Pela frente, o treinador dos suíços avisa que estará uma equipa "forte", que "luta sempre para estar lá em cima em todas as competições". "Já se conhecem as equipas portuguesas, são equipas técnicas e rápidas. O FC Porto quer estar sempre lá em cima nos grupos, seja onde for, inclusive nas competições europeias. É uma equipa forte e agressiva sem bola, pelo que tentaremos ganhar os duelos", apontou.