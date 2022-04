Giovanni van Bronckhorst: «Queríamos levar um melhor resultado para o segundo jogo»

Giovanni van Bronckhorst, treinador do Rangers, lamentou a derrota () na deslocação ao terreno do Sporting de Braga na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, assumindo estar à espera de "um grande jogo" para o duelo da segunda mão, na próxima semana, na Escócia."Queríamos levar um melhor resultado para o segundo jogo. Perdemos por uma diferença pequena. Na próxima semana, teremos um grande jogo. Sabemos qual o desafio que teremos pela frente. Vamo-nos preparar bem. A nossa exibição foi, a espaços, boa. Tivemos algumas oportunidades. Mas também vimos a qualidade que eles [Sporting de Braga] têm. Poderia ter sido melhor, mas só temos um golo para recuperar. Poderia também ter sido pior", começou por dizer o treinador dos escoceses, em declarações na conferência de imprensa na Pedreira."Tivemos algumas oportunidades para marcar, principalmente na primeira parte. Tivemos alguns momentos de transição em que fomos perigosos. Poderíamos ter sido melhores nas bolas paradas. Temos de nos certificar de que seremos melhores em alguns aspetos na próxima semana [quinta-feira]. Ficamos sempre desapontados quando sofremos golos. Foi pena aquele desvio que fez a bola sobrar [para o Abel Ruiz].""Sabemos qual é a tarefa. Sabemos que é para o último jogo desta eliminatória. Em casa, com os adeptos a apoiar-nos, vamos procurar dar a volta. Com o Estrela Vermelha [para os oitavos de final], perdemos fora [2-1}, mas, em casa, anulámos a desvantagem [3-0]. Temos de repetir isso. Na próxima semana, teremos um jogo ligeiramente diferente. Eles têm vantagem e é mais provável que a defendam".Já Ryan Jack não escondeu a frustração pelo resultado, assumindo que a equipa quer "muito chegar às meias-finais" da competição. "Estamos frustrados por perdermos o jogo. Nesta fase, queremos muito chegar às meias-finais. Vamos tentar dar a volta [à eliminatória]. Não houve muitas oportunidades. Creio que o jogo foi muito equilibrado. Teremos uma grande atmosfera [em Glasgow, na segunda mão] para darmos a volta", terminou.