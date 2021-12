Giuseppe Pancaro defrontou o FC Porto pela Lazio: «Não foi um sorteio fácil para a Lazio»

Giuseppe Pancaro viveu de perto os duelos entre FC Porto e Lazio na longínqua Taça UEFA de 2002/03, fazendo parte, na altura, do plantel romano. Após ser confirmado o reencontro entre os dois clubes, o antigo defesa falou ao site do emblema italiano e analisou o sorteio da Liga Europa."O FC Porto é uma equipa que, sobretudo na Europa, apresenta sempre um nível elevado. Estão habituados a jogar em competições deste género, por isso não foi um sorteio fácil para a Lázio. Estive em campo na última vez, em Portugal, e lembro-me de uma atmosfera muito difícil. Tiveram uma intensidade de jogo muito elevada e nós lutámos como pudemos", referiu o antigo defesa, em declarações ao site da Lazio."O FC Porto tem um ADN consolidado e em campo mostra as características de uma equipa agressiva, que tenta avançar o mais rapidamente possível com uma pressão muito alta. A Lazio poderá fazer a diferença com bola, tentando fazer que eles corram sem ela", acrescentou.