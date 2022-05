Gonçalo Paciência dedica título ao pai e garante: «Provavelmente o melhor momento da minha carreira»

Gonçalo Paciência celebrou o título do Eintracht Frankfurt mesmo não tendo saído do banco em Sevilha, diante do Rangers, e garantiu que não poderia estar mais feliz.





"Não tenho muitas palavras, é fantástico. É provavelmente o melhor momento da minha carreira até agora. Sou internacional numa equipa que é especial para mim. Tenho uma oportunidade no estrangeiro de me mostrar no futebol europeu, numa liga boa. É incrível. Este clube é diferente, não só pelos adeptos. Há uma simbiose perfeita como há muito não via", começou por dizer à Sport TV, dando conta que se sente importante no grupo "fantástico" e com o qual "dá gosto acordar e ir para os treinos todos os dias".

"Todos tivemos os nossos momentos. Não joguei o que gostaria, mas tive momentos importantes, na Liga Europa e no campeonato. Sinto-me importante. Não joguei mas ergui a taça", explicou.

O avançado internacional português deixou ainda uma dedicatória para o pai, Domingos Paciência.

"Ela vai inevitavelmente para o meu pai. É o troféu que lhe falta por tudo o que ele passa comigo. Para ele é bonito. É o troféu que faltava na carreira dele como treinador e jogador. Está perfeito lá em casa agora, já todos temos títulos, nacionais e internacionais", disse Gonçalo Paciência.