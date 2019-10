Gonçalo Paciência: «Eu e o André Silva ficámos com todos os bilhetes para a equipa»

Gonçalo Paciência antevê dificuldades na partida de quinta-feira em Guimarães, com o Vitória, para a Liga Europa. Na projeção do encontro, o avançado do Eintracht Frankfurt falou do adversário mas também da coexistência com o compatriota e André Silva e com o ex-sportinguista Bas Dost."O Norte de Portugal é famoso pelas pessoas trabalhadoras, que apoiam as suas equipas. Vamos defrontar um adversário difícil, que tem muito apoio. É um clube que tem muitos adeptos. Não é nada de novo, porque também temos bons adeptos. Vamos ter um bom jogo.""Muitos bilhetes. A família e os amigos querem todos ver este jogo. Acho que eu e o André ficámos com todos os bilhetes para a equipa (risos).""Tentei dar as melhores informações sobre Guimarães. O Vitória está sempre nos seis primeiros lugares, uma equipa forte, com tradição na Europa. Se não estivemos a 100 por cento vão criar-nos dificuldades. Temos de estar precavidos. Queremos ganhar, é essa a nossa intenção. Sabemos o que vamos encontrar, nas somos o Eintracht não temos de temer, mas sim concentrar-nos em nós e procurar ganhar o jogo.""É algo que já tinha vivido no FC Porto, não com o Bas Dost, claro É uma competição saudável entre os quatro, com o Joveljic. Com uma boa competição a nossa qualidade aumenta e estamos mais preparados. Queremos todos jogar, queremos todos marcar golos. Tenho de trabalhar sempre ao máximo, quando for escolhido dar o máximo pela equipa."