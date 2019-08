Gonçalo Paciência marca na goleada do E. Frankfurt

Gonçalo Paciência, ex-avançado do FC Porto, foi titular na deslocação do Eintracht Frankfurt ao Vaduz (Liechtenstein) e contribuiu com um golo para a vitória por 5-0, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.





A equipa alemã colocou-se em vantagem logo aos 11 minutos com um golo de Kostic que iria bisar aos 27', assistido por Gonçalo Paciência. O 3-0 foi marcado por Kohr aos 40 minutos.O quarto golo foi apontado pelo avançado português, de 25 anos, ao minuto 53. Enquanto, o resultado final foi fixado por Gacionovic aos 63'.