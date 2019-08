Gonçalo Paciência: «Olá Vitória, recomendações sobre Frankfurt: mensagem privada»

@VitoriaSC1922 Olá, sempre bom regressar a Portugal, recomendações sobre frankfurt MP . https://t.co/XmODldmQVo — Gonçalo Paciência (@gpaciencia9) August 30, 2019

Uma das curiosidades d o sorteio da Liga Europa, realizado esta sexta-feira, é que frente a frente no mesmo grupo estarão o V. Guimarães e o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência.Um encontro em português ao qual o próprio avançado não tardou em reagir, deixando uma declaração em jeito de brincadeira na rede social Twitter."Olá Vitória, sempre bom regressar a Portugal. Recomendações sobre Frankfurt MP [mensagem privada]", escreveu o dianteiro, ilustrando a publicação com um 'emoji' com a língua de fora.