Antoine Griezmann, avançado do Atlético Madrid que bisou na final da Liga Europa, mostrou-se eufórico com a conquista do troféu, explicando que ansiava há muito por esta taça."Muito feliz. Trabalhei durante muitos anos para viver um momento como este. Saí de casa aos 14 anos para isto. Vamos celebrar, a minha família está aqui. Uma palavra ao Marselha, uma grande equipa", referiu o jogador.O atacante fez o primeiro e segundo tentos dos espanhóis diante do Marselha, não perdoando quando se encontrou isolado perante o guarda-redes Mandanda: "Não sei descrever a finalização. Talvez sangue-frio."

Autor: Luís Miroto Simões