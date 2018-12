Grupo H: Marselha confirma fase de grupos para esquecer

Já sem chances de apuramento para os 16-avos-de-final, o Marselha fechou a fase de grupos em linha com aquilo que fez até esta sexta ronda, ao perder com escândalo diante do Apollon por 3-1. Com Rolando no banco de suplentes a tempo inteiro, os franceses viram Kamara ser expulso logo ao sétimo minuto e a partir daí começaram o caminho para novo desaire. Marcaram Maglica (8' e 30') e Stylianou (56') pelos cipriotas, tendo pelo meio Thauvin, aos 11', marcado o único dos gauleses, que fecharam a fase de grupos apenas com 1 ponto.Apesar deste triunfo, o Apollon acaba por ficar pelo caminho, já que os apurados deste Grupo H foram o Eintracht Frankfurt e a Lazio, duas equipas que esta noite se encontraram num duelo que finalizou em vitória alemã em Roma por 2-1. Com o benfiquista Jovic a saltar do banco na segunda metade, os germânicos até entraram a perder - golo de Correa, aos 56' -, mas conseguiram a reviravolta por intermédio de Gacinovic (65') e Haller (71'), conseguindo desta forma fechar a fase de grupos com 18 pontos, sinal de seis vitórias em outros tantos jogos.