Grupo J: André Silva e Carriço vencem e acabam em primeiro

Titulares diante do Krasnodar - e em contraste com o que sucedeu com o Besiktas de Ricardo Quaresma -, André Silva e Carriço ajudaram o Sevilha a vencer por 3-0 e, para mais, garantir a subida ao primeiro posto final do grupo J, isto num grupo em que ambas as equipas acabaram empatadas com os mesmos 12 pontos. Valeu precisamente esta vitória por margem tranquila, que anulou a russa por 2-1. Ben Yedder (5' e 10') e Éver Banega (49' pen.) marcaram os golos da partida.Neste mesmo grupo J, e sempre dependente do que podia fazer o Sevilha - este grupo poderia ter acabado com três equipas empatadas com 12 pontos, o Standard Liège viu confirmada a sua eliminação com um empate a zeros diante do Akhisar, num encontro em que Orlando Sá foi titular.