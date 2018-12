No Grupo L, e com o apuramento no bolso, o Chelsea foi surpreendido na Hungria pelo Vidi, falhando a possibilidade de acabar a fase de grupos apenas com vitórias. Os blues empataram a dois golos (Ampadu p.b. e Nego marcaram para os húngaros; Willian e Giroud pelos ingleses) e fecharam o grupo com 16 pontos, mais 7 do que o BATE, que à mesma hora bateu na Grécia o PAOK por 3-1. Com Vieirinha a titular, os gregos somaram o quinto desaire e acabaram no último posto, com 3 pontos.