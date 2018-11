Guarda-redes avisa Sporting: «Quero que haja um herói que use a camisola do Qarabag»

Halldersson, guarda-redes do Qarabag, está "ansioso pelo jogo" com o Sporting e não esconde a vontade que a sua equipa tem de bater os leões nesta partida da Liga Europa."O Sporting é uma grande equipa e será um grande desafio para nós. Se ganharmos, mantemos a qualificação em aberto. Jogar aqui, neste grande estádio, é sempre muito bom", explicou o jogador, acrescentado: "O apuramento ainda é possível. Temos de ganhar amanhã e depois... tudo pode acontecer no futebol. Se ganharmos ficará tudo em aberto. Estamos muito motivados para atingirmos o objetivo."A receita é simples: "Temos de fazer o nosso trabalho. Ser o herói... ninguém pode ir para um jogo a pensar que pode ser o herói do dia. Quero é que haja um herói que use a camisola do Qarabag. Isso seriam boas notícias para nós."