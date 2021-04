Guarda-redes do Ajax dá frango frente à Roma: veja o lance

Kjell Scherpen, guarda-redes do Ajax, ficou muito mal na fotografia no lance que resultou no golo do empate da Roma em Amesterdão, em jogo da 1.ª mão dos 'quartos' da Liga Europa.





Aos 57 minutos, Lorenzo Pellegrini cobrou um livre à entrada da área dos holandeses e o guardião de 21 anos, que parecia ter o lance controlado, acabou por permitir o golo à equipa orientada por Paulo Fonseca.