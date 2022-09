Guarda-redes do Dínamo Kiev que Jorge Jesus acusou de anti-jogo está mesmo lesionado

Após a vitória (2-1) do Fenerbahçe sobre o Dínamo Kiev, na 1.ª jornada da Liga Europa, Jorge Jesus dirigiu-se a Heorhiy Bushchan e acusou-o de fazer anti-jogo ao longo da partida e forçado a entrada da equipa médica do clube ucraniano em campo. Algo que reforçou na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro.Contudo, de acordo com a informação avançada hoje pelo Dínamo Kiev, o guardião, de 27 anos, "sofreu uma lesão na articulação do joelho durante o jogo" e deverá ficar afastado dos relvados "cerca de um mês".