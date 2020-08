Gudelj está curado da Covid-19 e é opção no Sevilha para a meia-final da Liga Europa

O futebolista sérvio Nemanja Gudelj, que testou positivo para Covid-19, está curado e viajou esta quinta-feira para a Alemanha para se juntar à equipa do Sevilha, que defronta os ingleses do Manchester United, no domingo, nas meias-finais da Liga Europa.

Gudelj tinha testado positivo para a Covid-19 em 29 de julho, no regresso da semana de férias que o Sevilha concedeu aos seus jogadores após o final da liga espanhola e antes de iniciar a preparação para a Liga Europa, mas recebeu hoje alta médica.

O internacional sérvio deve juntar-se aos companheiros na concentração da equipa em Dusseldorf, na Alemanha, e participar nos últimos treinos antes da meia-final que se realiza no domingo, na vizinha cidade de Colónia.

Nemanja Gudelj, que chegou ao Sevilha no Verão passado proveniente dos chineses do Guangzhou Evergrande, que o tinham emprestado ao Sporting, participou esta temporada em 36 jogos oficiais da equipa andaluza, nos quais se incluem os oito referentes à Liga Europa que haviam sido disputados até a pandemia obrigar à interrupção das competições.

Na outra meia-final da prova, os italianos do Inter de Milão vão enfrentar os ucranianos do Shakthar Donetsk, treinados pelo português Luís Castro, na segunda-feira, em Dusseldorf, estando a final marcada para o dia 21 de agosto, sexta-feira, em Colónia.