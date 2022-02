Gustavo Dulanto: a vantagem do Sheriff face ao Sp. Braga e as memórias do Boavista

Gustavo Dulanto deve ser novidade no onze do Sheriff para a partida de amanhã à noite diante do Sp. Braga, onde o clube da Moldávia vai tentar confirmar a vantagem de dois golos alcançada na primeira mão, na semana passada, em Tiraspol.O central peruano regressa às opções de Yuriy Vernydub depois de ter cumprido castigo no jogo da primeira mão. Em conferência de imprensa, frisou a confiança do grupo em seguir em frente, analisou o Sp. Braga e recordou a sua passagem pelo Boavista, no início da época 2019/20."Estou feliz por estar em Braga. Sabemos o que esperar do Sp. Braga, mas estou confiante. Tivemos um resultado importante em casa, amanhã temos um jogo difícil, o Braga é uma grande equipa, mas acredito nos meus companheiros e vamos fazer um bom jogo.""Eu fiquei porque acredito no que quer o clube e o meu sonho sempre foi jogar estes torneios internacionais. Fizemos uma grande Champions, saíram jogadores importantes, mas estamos a fazer um bom trabalho.""Cheguei ao aeroporto e tive bons sentimentos, foi aqui que comecei a minha carreira num clube grande como o Boavista, as coisas não aconteceram como queria. Os meu colegas sabem que o Braga é uma grande equipa, mas conseguimos um resultados importante em casa, temos de manter essa vantagem amanhã. Sei que vai correr tudo bem.""Tenho boas lembranças deste estádio, tenho seguido a Liga Bwin. Os jogadores mudaram, as ideias de jogo não mudaram. Gostam de ter a bola e de sair rápido com bola, estudámos bem o rival e vai ser um grande jogo."