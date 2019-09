Hendrix e jogo com o Sporting: «São as duas melhores equipas do grupo»

Jorrit Hendrix foi o jogador do PSV escolhido para fazer a antevisão do jogo com o Sporting e não teve dúvidas em afirmar que quinta-feira jogarão "as duas melhores equipas do grupo"."O Sporting veio do pote 1 e o PSV do pote 2. Sei que o Sporting não começou bem a época e está no quinto lugar do campeonato mas, ainda assim, estou certo que vamos sentir dificuldades. As outras duas equipas também sao boas, mas estas são as melhores", garantiu o internacional holandês que relativizou o bom momento do PSV no campeonato: "As noites europeias são sempre diferentes, e sei que vamos sentir muitas dificuldades".Reconhecendo que "não foi bom" o PSV ter sido eliminado da Liga dos Campeões, o médio destacou o fator casa. "Jogar em casa dá sempre confiança e queremos dar o nosso melhor. Antes na Liga Europa estavam as equipas mais modestas, mas agora tem equipas de nivel da Champions", acrescentou o jogador que também garantiu que não foram pedidas informações a Bruma sobre o Sporting: "Já saiu de lá há muito anos e nem deve conhecer a maioria dos jogadores".