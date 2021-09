Hoje é Liga Europa

Começa hoje a primeira ronda da fase de grupos da Liga Europa com a visita do S.C. Braga a Belgrado, mas este não é o único motivo de interesse.





Algures por Inglaterra, na terra do ex-campeão surpresa Leicester, defrontam-se a equipa da casa e o Nápoles. São duas equipas que nos últimos anos, para além do bom futebol, nos habituaram a "chatear" quem vai à frente dos respetivos campeonatos, o Leicester com mais sucesso que o Nápoles, especialmente em termos de títulos. Principalmente, a consistência de ambas as equipas que não nos permitem dizer que são, ao estilo inglês, one season wonders, mas sim clubes com os seus estatutos consolidados nos seus campeonatos.Com tanto elogio já perceberam o que aí vem, não é? Isso, um jogo da casa no Leicester vs Nápoles