Hoje há sorteio da Liga dos Campeões e Liga Europa

O sorteio da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, às 10 horas, e da 2ª pré-eliminatória da Liga Europa, às 11 horas, decorre hoje, em Nyon. Será a entrada em cena de Benfica e Rio Ave, que se estreiam nas Eurotaças desta época em meados de setembro e vão ficar a conhecer quais os seus primeiros rivais.

O conjunto orientado por Jorge Jesus arranca a campanha europeia a 15 ou 16 de setembro, numa eliminatória com um só jogo, diante de um de três possíveis oponentes: AZ Alkmaar, Rapid Viena e PAOK. Apenas a formação grega tem portugueses, com Abel Ferreira no seu comando e Vieirinha como capitão de equipa. O confronto direto frente a qualquer um dos possíveis rivais é positivo: as águias venceram os dois encontros realizados perante os holandeses; contra os austríacos obtiveram uma vitória e um empate; e diante dos helénicos venceram quatro dos seis jogos, registando ainda um empate e uma derrota.

Já o Rio Ave tem um vasto lote de possíveis adversários na Liga Europa, mas por também ser cabeça de série evita, entre outros, o Tottenham, de José Mourinho, e o Milan, onde atua Rafael Leão. Também numa só mão, a eliminatória será a 17 de setembro.

Para amanhã fica o sorteio do playoff da Liga dos Campeões e da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, às mesmas horas e também em Nyon. Caso o Benfica se apure, já vai jogar a duas mãos, a 22/23 e 29/30 de setembro, ao contrário de Rio Ave e Sporting, que entra na competição na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, pois nesta prova mantêm-se as eliminatórias num só jogo até à fase de grupos.