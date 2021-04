Homem que invadiu jogo do Man. United assegura: «Andar nu tem benefícios psicológicos»

A imprensa espanhola revela esta sexta-feira que o homem que entrou nu em campo no jogo de ontem do Granada com o Manchester United, da Liga Europa, tem por hábito fazer aparições deste tipo em eventos públicos.





Olmo García, de 37 anos, é químico e empresário natural de Granada, que atualmente gere um negócio relacionado com produtos de nutrição desportiva. É conhecido na cidade andaluz por gostar de andar nu em público, tendo aparecido sem roupa em alguns dos locais turísticos da cidade, como a Alhambra (um castelo), a catedral, o centro comercial e até na Serra Nevada.A polícia espanhola explicou esta manhã como o homem 'fintou' a segurança do estádio, conseguindo saltar para dentro do campo aos 10 minutos de jogo. Ao que parece, o empresário entrou no recito às 7 da manhã de quinta-feira e aguardou escondido debaixo de uma lona. Ao todo esteve umas 14 horas à espera do seu momento de glória...Numa entrevista em 2016 García explicou por que gosta de aparecer publicamente como veio ao mundo. "Andar nu tem benefícios psicológicos para a pessoa. A paz no mundo para mim é harmonia, as palavras boas, um planeta sem envelhecimento, um mundo sem morte", disse na ocasião o empresário.Nos últimos meses a polícia registou 15 denúncias contra García.