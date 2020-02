Ianis Hagi revela que 'pai babado' o inspirou frente ao Sp. Braga

Ianis Hagi, filho da lenda romena Gheorghe Hagi, foi estrela no triunfo do Rangers frente ao Sp. Braga, por 3-2, na Liga Europa. Assinou dois golos e foi determinante para a vitória da formação escocesa, revelando no final da contenda que protagonizou esta inspirada exibição no primeiro jogo em que o seu progenitor esteve a assistir ‘in loco’ no estádio.

"Foi o primeiro jogo em que ele esteve no estádio desde que cheguei ao Rangers. Aliás, estava lá toda a minha família e foi espetacular. Foi a primeira vez que tiveram oportunidade de estar presentes e fiquei muito orgulhoso por ter o apoio deles. Falei com o meu pai antes do jogo e ele deu-me palavras de incentivo. Falamos sempre antes dos jogos e ele inspira-me sempre muito", registou.

Deliciado com aquilo que fez em campo, o jovem Ianis revelou que foi por momentos como aqueles que viveu frente à turma portuguesa que assinou contrato com os escoceses de Glasgow: "Que noite! Isto é Ibrox! Não podemos deixar de acreditar mesmo a perder 2-0. Foi por noites assim que vim para o Rangers."