Igor Klosovs quer Ventspils a tentar ganhar em Guimarães

O treinador do Ventspils, Igor Klosovs, afirmou esta terça-feira que a equipa letã vai tentar "jogar bem" e até "ganhar" ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, mesmo em desvantagem na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.Após a derrota por 3-0 na primeira mão, o técnico realçou que o primeiro jogo com a equipa portuguesa serviu de "aprendizagem" aos seus jogadores, mas realçou que a formação do Leste da Europa procura ganhar todos os jogos, estando motivada para o fazer no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães."No futebol, é muito fácil prever o curso do jogo, mas é difícil prever o resultado. O Vitória podia ter marcado mais [golos na primeira mão], mas o Ventspils também poderia ter marcado dois. Vamos tentar fechar a nossa baliza, marcar e ganhar", realçou o treinador, na antevisão à partida marcada para as 17:00.Igor Klosovs reconheceu, porém, que o Vitória é uma equipa de um nível bastante superior àquele que se encontra no campeonato da Letónia e frisou a mudança do jogo da primeira mão para o Estádio Daugava, em Riga, a cerca de 200 quilómetros de Ventspils, por imposição da UEFA, dificultou ainda mais a tarefa dos seus jogadores.O técnico prometeu ainda manter a "filosofia de jogo" apresentada no primeiro duelo com a equipa portuguesa, apresentando um 'onze' com os melhores jogadores neste momento.O Ventspils, da Letónia, defronta o Vitória de Guimarães, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa agendado para as 17:00 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do turco Halil Umut Meler.