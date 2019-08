Igors Klosovs: «Eles são uma equipa de topo comparativamente com a nossa»

O Ventspils foi goleado pelo V. Guimarães na terceira pré-eliminatória da Liga Europa (0-9 no agregado). Depois da, Igors Klosovs deu os parabéns à equipa portuguesa, lamentando as oportunidades que a sua equipa desperdiçou."Tenho de dar os parabéns ao Vitória, pelo desempenho. São uma equipa de topo comparativamente com a nossa.Viemos aqui para tentar jogar futebol. Não íamos jogar à defesa. Começámos a primeira parte com dois avançados e tivemos uma boa oportunidade para marcar, quando estava 0-0. Depois do primeiro golo, percebemos que era uma tarefa impossível dar a volta à eliminatória.Tivemos uma oportunidade muito boa no início da segunda parte, mas não marcámos.Não estamos contentes com o resultado. Não estávamos a pensar perder por tantos golos", disse.