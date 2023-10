Incrível: Darwin deixa defesa e guarda-redes no relvado e depois falha... de baliza aberta

Com um golo e uma 'espécie' de assistência frente ao Toulouse, não é descabido dizer-se que Darwin Núñez é uma das figuras do jogo desta quinta-feira do Liverpool. O avançado uruguaio, que no verão de 2022 trocou o Benfica pelos reds a troco de 75 milhões de euros, apontou o primeiro da conta pessoal ao minuto 34, deixando o 'placard' em 3-1, e na segunda parte teve muito perto de voltar a repetir a dose, mas acabou por desperdiçar. O ponta-de-lança de 24 anos arrancou em velocidade, trocou as voltas a um defesa do Toulouse, deitou o guarda-redes no relvado e, já com a baliza escancarada, atirou em cheio no poste. Caprichosamente, a bola acabou por acabar nos pés de Gravenberch, que atirou para o 4-1.





Pode acompanharos minutos finais do jogo.