Grupo F da Liga Europa terminou com todas as equipas em igualdade pontual: assim se fez o desempate

É algo que não acontece muitas vezes e que certamente ficará para a história da competição. Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz terminaram, esta quinta-feira, o grupo F da Liga Europa com os mesmos pontos - 8 -, somando exatamente o mesmo número de vitórias, empates e derrotas (2).Ora, passemos à explicação que tem por base a diferença de golos: o Feyenoord passa diretamente aos 'oitavos' da Liga Europa por ser a equipa que tem mais golos marcados, 13. Apesar de ter a mesma diferença de golos do que o Midtjylland (4), a formação holandesa apontou mais um tento que os dinamarqueses, que marcaram 12 no total dos seis jogos.Na segunda parte da tabela, as contas ficam mais fáceis. A Lazio desce à Conference League por ter uma diferença negativa de dois golos, enquanto o Sturm Graz é eliminado das competições europeias com uma diferença de seis negativos.Refira-se ainda que a Lazio foi a equipa do grupo que mais golos sofreu, com 11. O Sturm Graz, último colocado, sofreu 10, enquanto Feyenoord e Midtjylland concederam, respetivamente, nove e oito.