Inventou uma assistência e Gabriel Jesus serviu-o de bandeja: o jogo onde Fábio Vieira foi a estrela maior

Fábio Vieira deu conta do Bodo/Glimt, na Liga Europa. O médio português contratado ao FC Porto começa a mostrar-se no Arsenal e revelou-se decisivo na vitória (3-0) dos gunners no jogo da fase de grupos disputado no Emirates.O jogador luso assistiu Holding, para o 2-0, com grande mestria. Perto do fim, após uma jogada incrível de Gabriel Jesus, Vieira não deu hipóteses e fuzilou para a baliza deserta. Arteta deu-lhe a titularidade e o jovem médio foi a estrela maior do encontro.