Jaap Stam: «No futebol as coisas podem mudar de um momento para o outro»

O FC Porto não perdia há oito jogos oficiais, algo que aconteceu esta quinta-feira em casa do Feyenoord. O técnico dos holandeses, Jaap Stam, disse que, no futebol, tudo pode acontecer. O treinador reconheceu que teve alguma sorte nas ocasiões falhadas pelos azuis e brancos, mas lembra que o Feyenoord podia ter feito mais golos."Falámos muito sobre o FC Porto, sobre não perderem há oito jogos, mas também falámos de como no futebol as coisas podem mudar de um momento para o outro, e foi o que aconteceu hoje, perante um público fantástico.Se pressionarmos bem, defendermos concentrados e não tivermos medo de também atacar, a vitória pode acontecer.A confiança foi crescendo na primeira parte. No início da segunda marcámos aquele golo. Depois tentámos explorar o contra-ataque, tivemos oportunidades e até podíamos ter marcado o segundo golo mais cedo.Tivemos sorte em eles falharem várias ocasiões de golo, tal como eles também tiveram sorte em lances que falhámos.Para nós, é uma sensação ótima. Se queremos fazer algo na Europa, é preciso ganhar jogos", disse na conferência de imprensa depois do jogo.