Ján Kozák: «Conseguimos empatar e estou muito satisfeito»

Ján Kozák ficou satisfeito com o empate que o Slovan Bratislava alcançou em casa do Sp. Braga (). O treinador dos eslovacos considera que a equipa ainda pode somar mais pontos no grupo."Começámos muito bem o jogo, na segunda parte foi o Braga que esteve mais forte, mas o Slovan ainda tinha forças para jogar, o Braga teve mais oportunidades para marcar, mas nós conseguimos empatar e estou muito satisfeito.O golo que sofremos foi normal, houve alguns erros, mas depois vamos analisar para corrigir.Estou feliz com a equipa e acredito que ainda vamos somar mais alguns pontos neste grupo.Tentámos trabalhar e melhorar todos os dias, acredito que ainda vamos mostrar muito mais, com o tempo isso vai acontecer", disse na conferência de imprensa depois do jogo.