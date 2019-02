Javier Calleja e o jogo com o Sporting: «Vai haver mudanças»

O treinador do Villarreal Javier Calleja considera que apesar da vantagem da sua equipa, que venceu a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa por 1-0, a eliminatória frente ao Sporting está em aberto. O técnico da formação espanhola refere ainda que terá de fazer mudanças na sua equipa devido à lesão de Bonera.As vitórias ajudam e dão confiança. As equipas passam por momentos bons e maus. A eliminatória está em aberto, conseguimos um bom resultado na primeira mão. Demos um bom primeiro passo, mas nada está garantido.Vai haver mudanças, temos de refrescar a equipa. Tenho confiança em toda a equipa. A lesão de Bonera complicou as coisas. Trata-se de um jogador importante dentro e fora do campo. É um líder. Mas temos vários recursos. Pode entrar o Mario e ainda temos o Iborra, que me dá muita segurança.Partimos com alguma vantagem, mas temos de a demonstrar em campo. Não podemos relaxar e temos de ser ambiciosos. Quando se joga para empatar, o mais normal é ser penalizado. Por isso, temos de pensar na vitória.Não penso noutra coisa se não em ganhar todos os jogos. Precisamos de ser inteligentes e ter cabeça fria. Não podemos pensar que está tudo feito.A regularidade é o mais complicado de conseguir. Estamos numa curva ascendente. Será normal que nos 90 minutos se sofra um pouco, sobretudo jogando contra equipas fortes. O Villarreal tem competido bem e deu a cara. Vejo um Villarreal mais seguro e a jogar cada vez melhor. Os resultados consubstanciam essa qualidade.