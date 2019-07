Jeunesse Esch-V. Guimarães, em direto

Já há onzes iniciais!: Sommer; Fiorani, Steinbach, Meddour e Lapierre; Todorovic, Kouamé e Menessou; David de Sousa, Duriatti e Klica: Ivesic, Deidda, Makota, De Sousa Xavier, Brandon Rosa, Arslan e Rick Brito Oliveira: Miguel Silva; Victor García, Tapsoba, Pedro Henrique e Rafa Soares; Al Musrati, Joseph Amoah e João Carlos Teixeira; Rochinha, Davidson e Alexandre Guedes: Douglas, Frederico Venâncio, Sacko, Mikel Agu, João Pedro, João Correia e Pêpê RodriguesBoa tarde! O V. Guimarães é esta quinta-feira a primeira equipa portuguesa a estrear-se nas taças europeias em 2019/2020, ao defrontar fora o Jeunesse Esch, em encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.No Estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa, a partir das 19:30 (em Lisboa), os minhotos, quintos classificados da Liga NOS 2018/19, vão tentar começar a justificar o favoritismo que lhes é atribuído na eliminatória.O encontro vai marcar a estreia de Ivo Vieira como treinador dos vimaranenses em jogos oficiais e será o último sob a presidência de Júlio Mendes, já que o novo líder eleito do clube, Miguel Pinto Lisboa, deve tomar posse na segunda-feira.A decisão da eliminatória está marcada para o D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 1 de agosto, pelas 20:00, sendo que o vencedor mede forças na terceira pré-eliminatória com o Ventspils (Letónia) ou o Gzira United (Malta).Na terceira pré-eliminatória, que tem jogos agendados para 8 e 15 de agosto, já está o Sp. Braga, quarto na Liga NOS 2018/19, que vai defrontar os polacos do Lechia Gdansk ou os dinamarqueses do Brondby.Para chegaram à fase de grupos, na qual já está 'instalado' o Sporting, que fechou o pódio do último campeonato luso, os dois clubes do Minho ainda têm de ultrapassar o playoff, em 22 e 29 de agosto.