João Henriques perde em casa na 1.ª mão do playoff de acesso à Liga Europa

O sonho de João Henriques em apurar o Olimpija Ljubljana para a fase de grupos da Liga Europa sofreu ontem um rude golpe, pois o campeão esloveno acabou por perder em casa (0-2) com os azeris do Qarabag. Rui Pedro, Jorge Silva e David Sualehe foram titulares e Diogo Pinto entrou aos 59’, mas viram os visitantes a fazerem o resultado ainda na primeira parte, com golos de Medina (32’) e Leandro Andrade (44’). E Sualehe ainda foi expulso nos descontos (90’+7), falhando assim a 2ª mão, agendada para a próxima quinta-feira.

Com a qualificação praticamente garantida ficou o Ajax, que goleou (4-1) na visita ao Ludogorets, no desfecho mais desnivelado desta 1ª mão do playoff e que complica as contas do Sporting na luta por um lugar no Pote 1, até porque o Dínamo Zagreb também venceu (3-1) o Sparta Praga. Carlos Borges entrou ao intervalo - Francisco Conceição não foi convocado – e viu Kudus a brilhar com um hat trick. Claude Gonçalves foi titular na turma búlgara. Já João Carvalho não saiu do banco no triunfo (3-1) do Olympiacos sobre o Cukaricki.