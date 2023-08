João Henriques sob pressão

João Henriques vai tentar evitar a terceira derrota consecutiva ao serviço do Olimpija Ljubljana. Depois dos desaires caseiros frente ao Qarabag e Celje, o emblema da capital eslovena procura, em Baku, no Azerbaijão, virar a desvantagem de dois golos para conseguir o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa. "Vamos a Baku para vencer. Ainda não acabou", garantiu João Henriques, técnico que conta no plantel com os portugueses Jorge Silva, David Sualehe, Rui Pedro e Diogo Pinto. "É importante não sofrermos mais golos e tentarmos marcar cedo."

O Olimpija Ljubljana caiu da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante do Galatasaray e quer evitar nova queda na hierarquia das competições da UEFA. Mas, pelo menos, um lugar na fase de grupos da Liga Conferência já está garantido.