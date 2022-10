João Pinheiro será o árbitro do Omonia-Manchester United, da fase de grupos da Liga Europa, a disputar em Nicosia (Chipre). Terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto António Nobre será o quarto árbitro. Luís Godinho é o VAR e Hélder Malheiro o AVAR. Já Catarina Campos e Sílvia Domingos, bem como as assistentes Ana Lóide Silva e Vanessa Gomes vão dirigir jogos do Europeu sub-19 feminino. Sandra Bastos irá arbitrar o Espanha-Suécia, particular de seleções femininas A.