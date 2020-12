Jogo entre Villarreal e Qarabag adiado devido a casos de infeção pela Covid-19

O jogo da Liga Europa de futebol entre os espanhóis do Villarreal e os azeris do Qarabag, que deveria decorrer na quinta-feira no Estádio de La Cerámica, foi adiado, informou a UEFA.

A decisão surge a pedido da equipa do Azerbaijão, devido a um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel do Qarabag, que impedem um número mínimo elegível para o jogo da sexta jornada da competição europeia.

A UEFA adiou para já o encontro, mas poderá optar pelo seu cancelamento, num momento em que o Villarreal tem a vitória no grupo I assegurada, e o Qarabag o quarto e último lugar definido.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.545.320 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.