Jorge Jesus confia na vantagem da primeira mão

O Fenerbahçe de Jorge Jesus discute hoje a presença no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa . A equipa turca vai à República Checa defrontar o Slovacko e o treinador português acredita que o triunfo (3-0) alcançado na 1.ª mão deixou o apuramento praticamente garantido. “Fizemos um bom resultado em casa. Queremos mantê-lo e seguir para a próxima eliminatória”, atirou JJ, admitindo mudanças no onze e poupanças, visto que a equipa jogou na segunda-feira: empatou (3-3) em casa frente ao Umraniyespor no arranque da liga turca. “Estamos com um calendário muito preenchido. É normal que façamos algumas alterações e temos muitas opções no plantel para poder fazê-lo”, justificou.

Fangueiro não se rende

Carlos Fangueiro e o ‘seu’ Dudelange têm tarefa difícil mas, apesar da derrota (0-3) em casa do Malmö, o campeão luxemburguês acredita na passagem. “Temos esperança e motivação para um resultado melhor e será importante marcar cedo. Mas se sairmos da prova, que seja com a cabeça bem levantada e com a noção de que fizemos tudo”, disse o técnico a Record.