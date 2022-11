Jorge Jesus não quer facilitar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fenerbahçe de Jorge Jesus, com Miguel Crespo convocado, vai disputar o 1º posto do grupo com o Rennes. Na visita ao Dínamo Kiev, basta aos turcos igualar o resultado dos franceses, que recebem o AEK Larnaca. "Há uma grande de diferença entre terminar em 1º ou em 2º. Vou rodar a equipa, mas vamos entrar para ganhar", garantiu o técnico português.

Nenhum grupo está fechado

Apenas quatro clubes têm os 'oitavos' já garantidos (Betis, Union Saint-Gilloise, Friburgo e Ferencvaros). De resto, a situação no Grupo F é a mais enigmática: qualquer uma das quatro equipas pode ficar em 1º... ou em último. Destaque ainda para o Grupo A, onde o Arsenal, de Fábio Vieira e Cédric, disputa a liderança com o PSV.