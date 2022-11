Jorge Jesus: «Os livros nunca vão fazer nenhum treinador»

Jorge Jesus: «Na minha equipa não há patinhos feios, só patinhos todos bonitos» Jorge Jesus: «Na minha equipa não há patinhos feios, só patinhos todos bonitos»

Líder do campeonato turco e já apurado para a fase eliminar da Liga Europa, Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, foi o protagonista de um magazine da UEFA, que destacou o trabalho do português."Há o cantor compositor, mas também há os que cantam e os que têm de fazer as canções deles", explicou Jorge Jesus, fazendo uma analogia com a carreira de técnico. "Os anos vão-nos dando cada vez mais conhecimento e cada ano que passa na carreira do treinador, melhor é. Hoje sou muito mais treinador aos 60 anos do que quando tinha 40."E prosseguiu: "Para mim o mais importante é o treinador criativo, o que cria as ideias de jogo e a sua forma de treinar. Cada treinador tem de saber criar as suas ideias de forma a que ganhe mais do que os outros. Se não for assim, tem de se agarrar aos livros, mas como o futebol não é uma ciência exata, os livros nunca vão fazer nenhum treinador."Dos 15 clubes que treinou, 12 foram em Portugal, mas Jesus não esconde onde foi buscar a sua inspiração. "Apanhei o tempo em que apareceu aquela grande equipa do Ajax, com Rinus Michels e o treinador romeno o Stefan Kovacs. Eles começam a lançar uma ideia diferente de jogo, são os primeiros criadores de um futebol dinâmico, onde todos tinham de defender e atacar. Depois, o Cruijff enquanto treinador seguiu essa filosofia e eu começo também a querer perceber essa ideia. É quando começo a minha carreira e tenho um estágio com ele em Barcelona. Foi a pessoa que mais me influenciou."O melhor resultado do Fenerbahçe na Liga Europa aconteceu há 10 anos, quando chegou às meias-finais e perdeu com o Benfica, treinado por Jorge Jesus. "A tua forma de implantar as tuas ideias tem a ver com os jogadores. O Fenerbahçe está a fazer uma boa campanha na Liga Europa, mas não ganhou nada. Dizer que as minhas ideias estão assimiladas pela equipa não é verdade, estamos no princípio."